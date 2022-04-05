اخبار الخليج – وزيرة الصحة تستقبل سفير البحرين لدى سوريا وتبحث تعزيز مجالات التعاون الصحي بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بأبراج الخير صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022 سعادة السيد وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين إلى الجمهورية العربية السورية.

وفي مستهل اللقاء رحبت سعادة وزيرة الصحة بسعادة السفير، مؤكدةً على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما أكدت سعادة وزيرة الصحة خلال اللقاء على السعي إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجال الصحي وذلك من خلال العمل على تفعيل مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات بما يساهم في تحقيق سبل الارتقاء والتطوير بمستوى الخدمات المقدمة والتطلعات المستقبلية والأهداف المنشودة.

وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من أبرز الموضوعات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المثمر بين البلدين خلال المراحل المقبلة.

ومن جهته أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة، مؤكداً على الاستعداد للمشاركة في تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الصحي.

وفي ختام اللقاء أعربت سعادة وزيرة الصحة عن خالص شكرها وتقديرها لسعادة السفير، متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.