"التعليم" تعلن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بنظام نور للعام الدراسي 1444

محمد بن مسعود - الدمام - 09-04-1443 05:15
صدى تبوك – متابعة
أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (الثلاثاء)، مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444 هـ.
وأوضحت أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سيكون في الفترة من 16/9/1443 حتى 23/9/1443، وذلك للأعمار من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.
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