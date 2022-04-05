اخبار دوليه – أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م، في مكتب سموه بقصر الحكم بالرياض.

وخلال الاستقبال تم استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون، وسبل تعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعاتها في ضوء الإنجازات والمكتسبات التكاملية التي تحققت في عدة مجالات وعلى أكثر من صعيد لدول المجلس ومواطنيه.

وثمن معالي الأمين العام لمجلس التعاون خلال الاستقبال ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهم الله ورعاهم – من دعم واهتمام بمسيرة مجلس التعاون المباركة، وكذلك ما يقدمه سمو أمير منطقة الرياض، من حرص على تسهيل أعمال المقر الرئيسي للأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها العاملة في مدينة الرياض، مؤكدا أن هذا الدعم والمساندة تمكن الأمانة العامة وجميع منسوبيها من القيام بالمهام والأعمال المنوطة بهم، لخدمة مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافها المباركة، في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم.