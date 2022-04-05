اجتماع لاستعراض وفرة السلع الغذائية في الأسواق السعودية

وثمن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير التجارة الجهود المبذولة من الجهات الأعضاء باللجنة، التي أسهمت بوفرة إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب.
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