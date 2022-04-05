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اجتماع لاستعراض وفرة السلع الغذائية في الأسواق السعودية

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عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري العاشر، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري (عن بعد)؛ وذلك لاستعراض تطورات وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة في ضوء ما تشهده أسواق الغذاء العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير التجارة الجهود المبذولة من الجهات الأعضاء باللجنة، التي أسهمت بوفرة إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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