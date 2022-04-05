اجتماع لاستعراض وفرة السلع الغذائية في الأسواق السعودية عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 256 ألف طلب خلال الربع الأول من 2022 كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، من بينها نحو 55... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

حساب المواطن يتعامل مع 1.4 مليون خدمة في الربع الأول من 2022 نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2022م على جميع منصاته المتمثلة في خدمة صوتك مسموع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قائد مركبة سقطت من جسر بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.