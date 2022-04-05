مكة والمدينة تكسران حاجز الأربعين درجة مئوية

كسرت مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حاجز الأربعين درجة مئوية في درجات الحرارة المتوقعة من المركز الوطني للأرصاد.

حيث أشار المركز في توقعاته إلى أن الطقس سيكون صحو إجمالا بينما تصل درجة الحرارة العظمى بمكة إلى 42 درجة مئوية و40 درجة في المدينة.

فيما تصل درجة الحرارة الصغرى لمكة المكرمة إلى 26 درجة مئوية، و22 درجة مئوية في المدينة.

أما عن المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة بحسب التوقعات، فقد جاءت الباحة الأقل وذلك بتسجيل درجة حرارة عظمى 27 وصغرى 13.