وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات بدءاً من صباح يوم الاثنين 8 شوال القادم إلى مساء يوم السبت 20 من الشهر نفسه، وذلك حسب البرامج المتاحة للقبول وشروطها الموضحة على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط
وأبان أن التقديم متاح للسعوديين والمقيمين، على أن تكون إقامتهم سارية المفعول، داعيًا المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات ونتائج الترشيح للقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما على وسائل التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تعلن مواعيد قبول برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم للعام 1444 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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