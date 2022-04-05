جامعة الملك خالد تعلن مواعيد قبول برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم للعام 1444

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد برامج الدراسات العليا (مدفوعة الرسوم) للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه)، المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444هـ.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات بدءاً من صباح يوم الاثنين 8 شوال القادم إلى مساء يوم السبت 20 من الشهر نفسه، وذلك حسب البرامج المتاحة للقبول وشروطها الموضحة على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط

وأبان أن التقديم متاح للسعوديين والمقيمين، على أن تكون إقامتهم سارية المفعول، داعيًا المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات ونتائج الترشيح للقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما على وسائل التواصل.