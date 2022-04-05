مجمع إرادة بالرياض يُعلن عن تمديد أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عن تمديد مواعيد العمل في عدد من أقسام المجمع خلال شهر رمضان المبارك بهدف التسهيل على المراجعين والمستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أنه تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين خلال شهر رمضان حيث ستكون زيارة مرضى الإدمان في جناحي التنويم (9،10) أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وفي أجنحة التنويم (1،7،11) ستكون أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، فيما ستكون في جناح التنويم (12) في جميع أيام الأسبوع عدا الخميس، وزيارة نزلاء جناح التنويم (13) ستكون بشكل يومي وذلك من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وستكون الزيارة في أجنحة التنويم النسائية متاحة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، فيما ستكون زيارة جناح الأطفال مفتوحة طوال أيام الأسبوع.

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وفيما يخُص زيارة المرضى النفسيين المنومين فستكون مفتوحة بشكل يومي، وبحسب الرأي الطبي، وستكون الزيارة في هذه الأقسام من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأضاف الدكتور القحطاني أن المجمع مدد مواعيد عمل العيادات الخارجية، حيث ستكون من الأحد إلى الخميس على فترتين صباحية ومسائية، الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، والثانية من الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية عشرة صباحاً، وسيكون عمل الصيدلية متوافقاً مع هذا التوقيت، فيما ستكون إعادة صرف الدواء في الفترة الصباحية، موضحاً أن استقبال المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ مفتوح على مدى 24 ساعة.

وذكر أن مركز الإرشاد الأسري والنفسي سيستقبل المستفيدين على فترتين الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والثانية من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحاً عبر الهاتف المجاني (8001240444) , مشيرا إلى أنه رغبة في تمديد استقبال استفسارات وملاحظات المستفيدين فإن عمل إدارة تجربة المريض سيكون على فترتين، الأولى خلال الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحاً.

وأكد أن هذه الجهود روعي فيها مصلحة المرضى وذويهم، وحرص المجمع على حصول المستفيدين على الخدمة التي يحتاجونها بكل يسر وسهولة.