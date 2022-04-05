وفد بريطاني يطلع على تجربة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز التعايش وترسيخ قيم السلام والتسامح

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع وفد من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، برئاسة السيد/ ديفيد جيل، رئيس فريق المملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والسيدة / هايدي ميشال، كبيرة محللي البحوث بالوزارة، والسيد / بليك باتل ، على البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك، يوم الثلاثاء 4 رمضان 1443هـ الموافق 5أبريل 2022م.

واستمع الوفد الذي استقبله سعادة نائب الأمين العام للمركز، وعدد من قيادات المركز إلى عرضٍ موجزا عن أبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام

وفي بداية اللقاء، رحّب سعادة نائب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا على أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة وفق رؤية 2030م في مجال دعم التسامح وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب. وأوضح أن هذا ناتج مما تعيشه المملكة من ثراء حضاري وتنوع ثقافي .

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إثر ذلك، قام الوفد بزيارة إلى معرض الحوار التفاعلي للمركز للتعرف على جهود المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما تقدمه من مشاريع محلية لتقوية النسيج المجتمعي، وإقليمية وعالمية في بناء وتعزيز التنوع الثقافي والمشتركات الإنسانية وقيم.