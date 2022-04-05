اخبار الخليج – رئيس الأمن العام يبحث مع سفير بنغلاديش عددا من الموضوعات الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم ، سعادة السفير محمد نذر الإسلام ، سفير جمهورية بنغلاديش لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام.

وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني في إطار المصالح المشتركة.