تخصيص 360 فرداً لمتابعة توزيع سقيا زمزم في المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يعمل 360 كادراً مختصاً على تأمين الكميات الكافية من مياه زمزم لسقيا أكثر من نصف مليون صائم يومياً أثناء فترة الإفطار في المسجد النبوي وساحاته خلال شهر رمضان المبارك، ضمن منظومة عمل مكثّفة، تجسّد إحدى صور العناية بقاصدي المسجد النبوي.

وتشمل خدمات سقيا زمزم التي تجري تحت إشراف إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي توزيع 18 ألف حافظة مياه داخل المسجد يتم تعبئتها ثلاث مرات يومياً، لتلبية الطلب خلال فترة الإفطار، وصلاتي العشاء والقيام، وتوفير أكثر من مليون كأس بلاستيك يومياً لخدمات السقيا من الحافظات الموزّعة في أرجاء المسجد، كما يتم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم سعة 330 مل يومياً في شهر رمضان.

وتتضمن خدمات السقيا الاستعانة بأحدث الآليات والجهود لتسريع توفير المياه في أكثر من 300 موقع في المسجد النبوي، واستخدام 70 عربة لتوزيع حافظات زمزم، و10 مقطورات لنقل الماء للساحات، إضافة إلى 7 عربات كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي، و1209 نافورات مياه شرب في الساحات.

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وتشمل الجهود غسل وتعقيم وتجهيز 3000 حافظة، وتوفير الأدوات والمعدات لخدمات السقيا من مراكز التبريد والعربات المخصصة للنقل، وتوزيع عبوات زمزم مع تجهيز حقائبها، إذ يبلغ عددها 300 ألف عبوة زمزم يومياً و120 حقيبة محمولة على الظهر و15 عربة متحركة، ولكل عربة طاقة بحمل 900 عبوة، و80 علبة للحقيبة الواحدة، وتجهيز عربات لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتسهيل شرب زمزم لهم من الحافظات الثابتة، في صورة مشرقة تجسّد كفاءة منظومة الخدمات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينعم القاصدون والمصلون بأقصى سبل الراحة، وتهيئة أجود الخدمات لهم على مدار الساعة.