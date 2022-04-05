محمد بن مسعود - الدمام - شاهد “فيديو” …الهلع والرعب في وجه ياسمين صبري اثناء ظهورها ببرنامج “رامز موفي ستار”

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ياسمين صبري، ضيفة اليوم ببرنامج رامز موفي ستار، وتداولت ردود الفعل حول الحلقة التي تعرض الان على شاشة mbc مصر. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثانية انهارت الفنانة ياسمين صبري من الصراخ والبكاء أن شعرت بالخطر أثناء تصوير المشهد كما ظهر رامز يرمي عليها الثعابين. وورائها النجم العالمي فاندام الذي يتنكر في زيه رامز جليل، وتقول ياسمين صبري: “كفاية.. مش قادرة استحمل”، وتواصل صراخها.



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