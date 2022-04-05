هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تعرض محتوى “الصيام جُنة”وحملة “اعتزاز” بالمجمعات التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة المحتوى التوعوي لبرنامج ”الصيام جُنة” وحملة “اعتزاز”

في المجمعات التجارية وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات. وذلك ضمن أعمال فرع منطقة الباحة التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه مع دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام،بينما تأتي حملة “اعتزاز” لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة.

كما تحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وتوجيه ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند -وفقه الله- .