لوسيتانيا للأطعمة الفاخرة يقدم المنتجات البرتغالية الأصلية في مشروع الليوان 

محمد بن مسعود - الدمام - يقدم متجر لوسيتانيا أفضل المنتجات البرتغالية التقليدية في مشروع الليوان متعدد الاستخدامات في منطقة الهملة والذي قامت بتطويره شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين.

ويعتبر متجر لوسيتانيا في مشروع الليوان هو الفرع الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط لهذه العلامة، وهو يوفر منتجات تتجاوز في مجملها 200 منتج وسلعة، مقدما للذوّاقة خيارات متنوعة من المأكولات البرتغالية الفاخرة والصحية ذات الجودة العالية والمصنوعة وفق أفضل المواصفات الأوروبية والعالمية.

وتضم قائمة المنتجات البرتغالية أنواعًا مختلفة من زيت الزيتون العضوي، ومجموعة متنوعة من الجبن البرتغالي، وفطائر باستيس دي ناتا البرتغالية الشهيرة، والقهوة، ومجموعة متنوعة من المخبوزات، والشوكولاتة البرتغالية، والشاي، والعسل العضوي، والمربى، والمشروبات، والتوابل البرتغالية التقليدية، ومنتجات الحبوب، والدقيق، والأرز وغيرها. علاوة على ذلك، يقدم لوسيتانيا أيضًا مجموعة من المنتجات الحصرية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من أجود أنواع النبيذ النقي الخالي من الكحول، ولأول مرة في البحرين الشمبانيا الخالية من الكحول الحائزة على جوائز عالمية والمطعمة بالذهب عيار 24 قيراطًا وغير ذلك.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: «نحن سعداء بتواجد لوسيتانيا ونفخر باختيارهم لمشروع الليوان لافتتاح فرعهم الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، هذه الخطوة تعكس المميزات الجذابة التي يتمتع بها المشروع وتلبيته لكامل احتياجات الشركات والعلامات التجارية الأوروبية والعالمية ضمن بيئة عصرية وموقع جغرافي قريب من أبرز المنافذ الحيوية على مستوى المملكة. يواصل مشروع الليوان ولله الحمد استقطاب أعداد أكبر من المستأجرين، مع فتح أبواب المزيد من متاجر التجزئة وتنوع خيارات التسوق امام الزوار من مختلف الأعمار والأذواق، مؤكدين التزامنا بإقامة شراكات مرموقة تعود بالنفع على قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه والضيافة على مستوى المملكة والمحافظة الشمالية.»

من جانبها، قالت السيدة أورورا نولاسكو، المؤسس والشريك لعلامة لوسيتانيا: «يسرّنا افتتاح متجر لوسيتانا في مشروع الليوان والذي يعتبر الأول على الإطلاق على مستوى المنطقة، بلا شك يشكل الليوان نقطة انطلاق واعدة لنا ولأي متجر يرغب بالتوسع على مستوى الأسواق البحرينية والخليجية نظراً لمرافقه العصرية وموقعه الاستراتيجي في المملكة، ونحن بدورنا متحمّسون لاستقبال عملائنا في الليوان لتجربة أفضل المنتجات البرتغالية بطابعها الأوروبي الأصيل والمصنوعة بنكهة منزلية خالصة».

من الجدير بالذكر أن مشروع الليوان يمتد على مساحة إجمالية قدرها 122,000 متر مربع مع إطلالة الجزء الشرقي على شارع وليّ العهد، ويحتوي المشروع على مزيج فريد من وجهات التسوق والترفيه حيث يضم 7 صالات عرض سينمائية بالإضافة إلى مركز ترفيهي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة. كذلك يحتوي المشروع على مركز رياضي متكامل إلى جانب مجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع لتقديم أفضل تجربة لزوار المشروع.