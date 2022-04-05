أمير الشرقية يدشن حملة “صحتك في رمضان “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في الإمارة اليوم , حملة “صحتك في رمضان” التي تنظمها صحة الشرقية، الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان وتجهيز الجسم بطريقة صحية للاستعداد لفترة الصيام بالشكل السليم القائم على اتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية تماشياً مع أهداف الحملة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، أن الحملة تأتي بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، وتأتي تزامناً مع بداية الشهر الفضيل حرصاً على توجيه وإرشاد جميع أفراد المجتمع إلى اتباع العادات والممارسات الصحية خلال فترة الصيام.

وأكد العريفي أن الحملة ستنفذ بشكل إلكتروني وميداني، مبيناً أن التوعية الإلكترونية ستكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات المتاحة بالشوارع، والشركات والمستشفيات، والأماكن العامة، إضافة إلى توزيع حقيبة صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، ووضع ركن ميداني مخصص للفحص والتثقيف في الأماكن العامة بمشاركة فرق التطوع الصحي.

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ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بتوقيع مذكرات تفاهم للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مع أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة الرياضة وجمعية المتقاعدين وشركة الزامل القابضة بهدف زيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.