شكرا لقرائتكم خبر عن 4800 مستفيد يمني من الخدمات الصحية لمركز الملك سلمان بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.855 مستفيداً خلال المدة من 16 حتى 22 مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 439 مستفيداً، وعيادة الباطنية 296 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 144 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 116 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 398 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 8 مراجعين، وعيادة الأطفال 20 مستفيداً، وقسم التوليد حالة واحدة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.414 فرداً، كما راجع قسم الأشعة 174 مستفيداً، وقسم المختبر 431 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1.414 فرداً.

وضمن الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 596 فرداً، وقسم نقل الدم مستفيد واحد، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.