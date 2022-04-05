شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة الضباط بكلية الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثالثة والثلاثين، والدفعة الثامنة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلَّف بوزارة الحرس الوطني، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف كلمة عبَّر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني حفل التخرج، وقال: إن تخريج دفعة جديدة من الضباط مزودين بالعلم والمعرفة ومدربين على أحدث أنواع الأسلحة، يجعلهم قادرين على تحمل الأمانة والمسؤولية، مشيراً إلى أن الدفعة تضم خريجين من دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد سموه العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد محسن بن علي الأيداء، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية المكلف العميد ركن عيد بن راجح العتيبي، النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسَّلم سموه هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو وزير الحرس الوطني مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.