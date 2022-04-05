حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - 09-04-1443 11:46 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال المملكة وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة

, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.



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