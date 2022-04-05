اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام يستقبل نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام، السيدة مارجريت ناردي نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس الأمن العام بنائب سفير الولايات المتحدة والوفد المرافق، حيث تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما قام نائب رئيس الأمن العام والوفد الزائر بزيارة إلى جناح الأثر بقوة الأمن الخاصة، حيث تم تقديم إيجاز حول تاريخ جناح الأثر بوزارة الداخلية وأهم المهام والواجبات المنوطة به في دعم ومساندة مختلف الجهات الأمنية في الكشف عن الممنوعات وتأمين المواقع، وآلية إعداد المدربين وتجهيز الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل من خلال عرض حي.