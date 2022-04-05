اخبار دوليه – موسكو تحذر من رد «بنفس القوة» على طرد دول غربية دبلوماسيين روسا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف في وقت متأخر من يوم الاثنين إن روسيا سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.

وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تيليجرام «الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية.

«من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم».

قالت فرنسا يوم الاثنين إنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، وأعلنت ألمانيا أن «عددا كبيرا» من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.

وقال ميدفيديف «إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب – كما كتبت في 26 فبراير – إغلاق الباب لقوة أمام السفارات الغربية».