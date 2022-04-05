ألمانيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 180 ألفًا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و316 وفاة.

وأفاد معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية بألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 21 مليونًا و849 ألفًا و74 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130 ألفًا و368 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى أكثر من 17 مليونًا و407 آلاف و700 حالة.

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