أمانة جدة تطلق بطولة الأمين الرمضانية السابعة عشر لقطاعاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

انطلقت مساء أمس الاثنين الموافق الثالث من رمضان 1443هـ “بطولة معالي الأمين الرمضانية السابعة عشر لقطاعات الأمانة والبلديات التابعة”، على ملعب ساحة التحدي بحي الرحاب، بمشاركة تسعة قطاعات وإدارات وبلديات تنافس على إحراز اللقب.

وتأتي البطولة في إطار سعي أمانة جدة لتعزيز التواصل الداخلي بين منسوبيها، وللمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي، كما تندرج ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لخدمة المجتمع عبر تنفيذ الأنشطة الرياضية وغيرها من المجالات.

وشهد اليوم الأول إقامة لقائين حيث جمعت المباراة الأولى الإدارة العامة للموارد البشرية ووكالة المشاريع، فيما جمع اللقاء الثاني وكالة الاستثمار ووكالة برنامج تصريف مياه الأمطار.

يذكر أن البطولة انطلقت بنظام الثلاث مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى كل من (الإدارة العامة للموارد البشرية – وكالة المشاريع – بلدية الجامعة الفرعية)، فيما ضمت المجموعة الثانية (وكالة الاستثمار – وكالة برنامج تصريف مياه الأمطار – الإدارة العامة للتشغيل والصيانة)، وجمعت المجموعة الثالثة (بلدية محافظة الليث – الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية – وكالة التحول الرقمي).