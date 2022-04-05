إجراء عاجل من وزير الداخلية الكويتي بعد اقتحام منزل أحد المغردين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أحال الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبد العزيز المطوع إلى ديوان الوزارة. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر أمنية أن الإحالة جاءت على خلفية اقتحام منزل أحد المغردين أخيرا، واحتجازه في مقر المباحث الجنائية، دون مراعاة ضوابط التفتيش ودخول المساكن، التي أقرتها الوزارة مؤخرا.

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