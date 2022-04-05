شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 189 ألف طن مخلفات لتحسين المشهد الحضري بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحسين المشهد الحضري بتنفيذ برنامج لإزالة المشوهات البصرية من المخلفات الصلبة والمتروكات ومخلفات المباني من الأراضي الفضاء والساحات، وداخل الأحياء السكنية والتي تسببت في تشويه المظهر العام، وشغل المساحات، حيث أزالت آليات الأمانة أكثر من 189 ألف طن من مخلفات المباني والنفايات الصلبة خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تعزيز برامج القضاء على التشوهات البصرية بمختلف محاور المدينة، وذلك ضمن خطط موسعة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وكانت الأمانة قد أوجدت غرفة عمل لمتابعة أعمال تحسين المشهد، من خلال رصد التشوهات وأحالتها للفرق الميدانية للتعامل معها ومعالجة الملاحظة، حيث تقيس الأمانة من خلال الغرفة مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز، والملاحظات المتكررة وأشكال التشوه ومسبباتها.

ورفعت فرق العمل الميدانية تقارير الأداء لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي والذي وجه بمواصلة تطوير آليات العمل على معالجة ظواهر التشوه البصري، وتحسين المشهد العام، من خلال تنفيذ برامج لطمس الكتابات العشوائية وإزالة السيارات والهياكل الخربة، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات وتحسين واجهات المحال التجارية، وغيرها من محاور التحسين المشهد الحضري والتي فعلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.