شكرا لقرائتكم خبر عن "المدني" ينظم حملة للتوعية من مخاطر الغاز في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والمنشآت التدريبية التابعة لها في الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني عن مخاطر الغاز بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

وقد كان تفعيل هذه الحملة من خلال نشر المنشورات التوعوية عبر الحسابات الخاصة بالإدارة والمنشآت كما صرح مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل بحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الحملات لأهميتها في توعية المجتمع وإكسابه السلوكيات الصحيحة والآمنة من خلال منسوبي المؤسسة موظفين ومتدربين من كلا الجنسين، حيث إن سلامة الفرد في المجتمع من أولويات قيادتنا الحكيمة رعاها الله، معربا عن شكره لكافة المنشآت المشاركة.