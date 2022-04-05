الصين تسجل 1235 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 157378 .

وقالت اللجنة إن 1173 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638 .

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