محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نبهت منصة “أبشر” مستفيديها إلى أن التسجيل برقم الحدود في المنصة يكون فقط من أجل التسجيل في تطبيق توكلنا والإستفادة من منصة النفاذ الوطني.
ولفتت المنصة إلى أنه لا يمكن تسجيل الدخول بها برقم الحدود، مضيفة أن التسجيل بهذا الرقم لا يتيح ظهور خدماتها للمستفيد.
وأكدت أنه يمكن للمستفيد تفعيل “أبشر” برقم الحدود إلا أن ذلك سيكون فقط من أجل الاستفادة منه في تطبيق توكلنا ومنصة النفاذ الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر “أبشر” لمستفيديه: خدمات المنصة لا تظهر برقم الحدود.. وهذا نطاق الاستفادة منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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