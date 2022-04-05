مقتل عشرة أشخاص بقصف روسي على ميكولايف الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف أولكسندر سينكيفيتش، رئيس الإدارة الإقليمية، إن من بين القتلى تسعة سقطوا في قصف في المساء.

وقال في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “قتل اليوم ما مجموعه عشرة أشخاص خلال القصف وأصيب 46”.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في أغلب مناطق أوكرانيا، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية، الثلاثاء.

وأفاد أن صفارات الإنذار سمعت في مدن تشيركاسي، تشيرنيفتسي، دنيبروبتروفسك، دونيتسك، إيفانو فرانكيفسك، خاركيف، خميلنيتسكي، كيروفوهراد، كييف، لفيف، ميكولايف، أوديسا، بولتافا، ريفني، سومي، ترنوبيل، فينيتسيا، فولين، زاكارباتيا، زاكارباتياستيا.