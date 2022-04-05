واشنطن: لن نسمح بسداد مدفوعات الديون الروسية بالدولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية اعتبارا من يوم الاثنين.

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