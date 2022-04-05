متى يستخدم في بخاخ الربو “الإسعافي” رمضان؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عدة نصائح وإرشادات لمصابي الربو، مبينًا الفرق بين بخاخ الربو “الإسعافي والوقائي”، ومتى يستخدمان خلال شهر رمضان.

وأوضح المجلس أن بخاخ الربو الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، ويستخدم عند تفاقم حالة الربو وعلاج الأعراض الحادة، كما أنه لا يفطر في شهر رمضان.

وبيّن أن بخاخ الربو الوقائي يستخدم يوميًا بانتظام حسب ما وصفه الطبيب، ويتحكم بتطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات، مشيرًا إلى أنه يؤخذ ما بين وقت الإفطار ووقت السحور.