وزير الحرس الوطني يرعي تخرج دورة تأهيل الضباط من كلية الملك خالد العسكرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، (الاثنين)، حفل تخرج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ33 والدفعة الـ38 من طلاب كلية الملك خالد العسكرية.

وعُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري العام، ثم شاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور عروضاً متنوعة لمهارات فصيل العرض الخاص، ثم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعدها أدّى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

عقب ذلك، كرم وزير الحرس الوطني المتفوقين والأوائل من الخريجين، كما تسلم هدية تذكارية من قائد الكلية، ثم التقطت الصور التذكارية لوزير الحرس الوطني مع الخريجين.