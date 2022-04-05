العنسي‮ ‬لـ«‮الميثاق»‬‮: ‬رمضان سيحفل بالعديد من الفعاليات والأمسيات المؤتمرية

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت – نجيب شجاع الدين: –

أكد الاستاذ‮ ‬علي‮ ‬العنسي‮ -‬رئيس‮ ‬الدائرة‮ ‬التنظيمية‮ ‬والمنظمات‮ ‬الجماهيرية‮- ‬أن‮ ‬شهر‮ ‬رمضان‮ ‬سيحفل‮ ‬بإقامة‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الفعاليات‮ ‬والأنشطة‮ ‬المؤتمرية‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الأمانة‮ ‬العامة‮ ‬والفروع‮ ‬في‮ ‬المحافظات‮ ‬والمديريات‮.‬

وأوضح عضو الأمانة العامة في تصريح لـ»الميثاق«: أن الدائرة التنظيمية أعدت خطة لعقد الأمسيات الرمضانية واللقاءات التنظيمية في اطار تنفيذ توجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس وخطة الأمانة العامة للمؤتمر.

وأشار الى أن الأنشطة المؤتمرية خلال الشهر الفضيل ستركز على تعزيز عملية الصمود في وجه التحالف والمزيد من توحيد الجبهة الداخلية تجسيداً للموقف الوطني المشرف للمؤتمر الشعبي وباقي القوى الوطنية المناهضة للعدوان والاحتلال، اضافة الى مناقشة القضايا التنظيمية وبما‮ ‬يسهم‮ ‬في‮ ‬التغلب‮ ‬على‮ ‬الصعوبات‮ ‬والعراقيل‮ ‬ويعزز‮ ‬الاتصال‮ ‬والتواصل‮.‬

وأوضح الاستاذ علي العنسي أن المؤتمريين سيعملون على إحياء مبادئ التكافل المجتمعي في شهر رمضان والمشاركة في اقامة الفعاليات الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء التحالف الغاشم والحصار الجائر لسبع سنوات، الأمر الذي‮ ‬فاقم‮ ‬المعاناة‮ ‬لدى‮ ‬أبناء‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮.‬

وعبر رئيس الدائرة التنظيمية عن تهانيه لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن المؤتمر بفضل قيادته الحكيمة سيظل أكثر قوة وصلابة وتمسكاً بمواقفه الوطنية المشرفة الرافضة والمتصدية بثبات للعدوان والحصار، والساعية‮ ‬لتحقيق‮ ‬السلام‮ ‬العادل‮ ‬والشامل‮ ‬الذي‮ ‬يحفظ‮ ‬لليمن‮ ‬وحدته‮ ‬واستقلاله‮ ‬وسلامة‮ ‬أراضيه‮.‬ قد يهمك أيضاً :- شاهد.. الجهات الأمنية تواصل حملتها وتضبط عدداً من المتسولين في مختلف مدن المملكة قيادات نسوية:دور المرأةاليمنيةفي التصدي للعدوان كان له أثر عميق في معادلةالصموداليمني ضبط شخصين نفذا عملية سطو على محلٍ تجاري باستخدام مركبة بلوحات مسروقة في القصيم اخبار الرياضه السعوديه دياز يفتح ملف «الآسيوية» بعد «الكأس» اخبار الرياضه السعوديه السيتي والليفر يصطدمان بأتلتيكو وبنفيكا

كانت هذه تفاصيل خبر العنسي‮ ‬لـ«‮الميثاق»‬‮: ‬رمضان سيحفل بالعديد من الفعاليات والأمسيات المؤتمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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