شاهد.. الجهات الأمنية تواصل حملتها وتضبط عدداً من المتسولين في مختلف مدن المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

واصلت الجهات الأمنية حملتها لمكافحة التسول وتمكنت من ضبط عدد من المخالفين في عدد من مختلف مدن المملكة، بينهم طفلة قام ذووها بتشغيلها في التسول وامرأة جمعت ما يقارب 117 ألف ريال.

وطالبت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي حالة تسول وعدم التعاطف مع المتسولين، محذرة من أن استغلال الأطفال والنساء وكبار السن يعد من جرائم الاتجار بالبشر.

واستعرض الأمن عدداً من الحالات التي تم ضبطها، ومن أبرزها:

– رصد طفلة تتسول بطريقة غير مباشرة في إحدى المحطات مدعية أنها سعودية، وبعد متابعتها اتضح أن ذويها قاموا بتشغيلها في التسول واتضح بعد القبض عليهم أنهم من جنسية عربية ومخالفون لنظام الإقامة.

– القبض على سيدة من دولة آسيوية في مكة المكرمة، مارست التسول حتى قامت بجمع ما يقارب 117 ألف ريال، بجانبعدد من العملات الأجنبية والمسوغات الذهبية.

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– ضبط مقيم من جنسية عربية مخالف لنظام الإقامة والعمل، يحمل تقريراً طبياً غير صحيح يقوم من خلاله باستعطاف الناس للحصول على مبالغ مالية.

– القبض على مقيم من جنسية عربية يتسول بطريقة غير مباشرة في أحد الأماكن العامة.

– القبض على مقيم من جنسية آسيوية من أمام أحد الجوامع، لقيامه بالتسول.

– رصد شخص يمارس التسول مقابل أحد المحلات التجارية والقبض عليه، وتبين أنه من جنسية إفريقية ومخالف لنظام الإقامة، وقدم إلى المملكة بتأشيرة عمرة منذ عام 2016.