محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم قبضت شرطة منطقة القصيم اليوم، على مواطنين نفذا عملية سطو على محل تجاري، وسلب مبلغ 6000 ريال، والهرب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة، وجرى إيقافهما وضبط السلام المستخدم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين نفذا عملية سطو على محلٍ تجاري باستخدام مركبة بلوحات مسروقة في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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