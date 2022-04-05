اخبار الرياضه السعوديه دياز يفتح ملف «الآسيوية» بعد «الكأس»

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ فريق الهلال تحضيراته الفنية لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا التي سيخوض الزعيم أولى مواجهاتها أمام فريق الشارقة الإماراتي يوم (الجمعة) القادم بالرياض، وذلك بعد الراحة التي منحت للاعبين من المدرب دياز عقب الفوز على فريق الشباب 1/‏2 الأحد الماضي، في دور نصف النهائي والتأهل للمباراة الختامية على كأس الملك للموسم الحالي.

وعاش الهلاليون فرحة الوصول لنهائي أغلى الكؤوس المحلية، بعد الانتصار على الشباب في دور الأربعة، وطالبت الجماهير اللاعبين بمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، وستعمل على الاستمرار في تشجيع ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات محلياً وقارياً في الموسم الحالي.

من جانب آخر، سيفتقد الزعيم لخدمات الثنائي ياسر الشهراني، وصالح الشهري في المباراة النهائية لكأس الملك بعد حصولهما على الإنذار الثاني في مباراة الشباب ضمن دور نصف النهائي.

الاستعداد للقاء الشارقة

الزعيم يستأنف التدريبات

غياب الشهراني والشهري عن نهائي الكأس

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