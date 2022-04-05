وعاش الهلاليون فرحة الوصول لنهائي أغلى الكؤوس المحلية، بعد الانتصار على الشباب في دور الأربعة، وطالبت الجماهير اللاعبين بمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، وستعمل على الاستمرار في تشجيع ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات محلياً وقارياً في الموسم الحالي.
من جانب آخر، سيفتقد الزعيم لخدمات الثنائي ياسر الشهراني، وصالح الشهري في المباراة النهائية لكأس الملك بعد حصولهما على الإنذار الثاني في مباراة الشباب ضمن دور نصف النهائي.
الاستعداد للقاء الشارقة
الزعيم يستأنف التدريبات
غياب الشهراني والشهري عن نهائي الكأس
مستجدات الهلال:
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه دياز يفتح ملف «الآسيوية» بعد «الكأس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.