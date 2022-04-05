اخبار الرياضه السعوديه خسارة بيشة تقود الفرسان للبحث عن نقاط العين

ولم ينجح فريق الوحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقاء بيشة الذي أقيم على ملعب الشرائع، وتعرض الفرسان للخسارة، التي دقت جرس الإنذار لدى الوحداويين الذين قاموا بمراجعة حساباتهم الفنية وتكثيف العمل في الأيام الماضية، من أجل عدم التفريط في النقاط مع اقتراب نهاية الموسم واشتداد المنافسة على بطاقات التأهل لدوري الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجميع على العودة مجدداً إلى نغمة الانتصارات اعتباراً من مواجهة الغد (الأربعاء) أمام العين على ملعب الشرائع، في الجولة 31 في الدوري. ورغم الهزيمة من بيشة، لا يزال الفرسان في المركز الثالث بـ50 نقطة.
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