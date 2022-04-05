اخبار الرياضه السعوديه عبد الله فودة «العمدة» لـ«عكاظ»: تركت الكرة بسبب الإصابات

محمد بن مسعود - الدمام - تقول السيرة الذاتية للاعب عبدالله فودة (العمدة) إنه نشأ بحي باب الكومة في المدينة المنورة، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها بالمدرسة الناصرية، وكذلك المتوسط بمدرسة الإمام علي بن أبي طالب. أما الثانوية فقد درسها بالرياض في معهد التربية الرياضية . وعمل موظفا سابقا بوزارة الرياضة ، وهو متزوج وأب لـ(بندر)، (الهنوف)، (مشاري)، (ريوف).

• في البدء سألناه عن مسيرته الكروية فقال:•• البداية كانت بشباب فريق أحد في عام 1391هـ تقريبا، ومنه إلى الفريق الأول. وبعدها استمرت مسيرتي حيث شاركت بالعديد من بطولات المنتخب وأنا في فريق أحد، وبعد تخرجي من المتوسطة انتقلت إلى الرياض طالبا بمعهد التربية الرياضية، وسجلت بالهلال عام ١٣٩٤هـ ٧٤م، ومعه حققت بطولتين عام ٩٧هـ وعام ٩٩هـ، وكان لي شرف أن أكون قائدا للهلال عام 99هـ. عقب ذلك وحسب النظام رجعت لأحد واستمررت ٦ سنوات وبعدها اعتزلت بسبب كثرة الإصابات.

• ماذا فعلت بعد الاعتزال؟•• أخذت دورات تدريبية في عدد من الدول ودربت فريق أحد وصعد معي للممتاز، ثم تسلمه بعدي مدرب برازيلي ومعه هبط الفريق للدرجة الأولى، واستمر المدرب البرازيلي سنتين بالدرجة الأولى، وبعدها طلب مني الأمير عبدالمجيد أمير المدينة، رحمه الله، أن أتسلم تدريب الفريق، ووفقني الله ووفق الفريق وصعد للممتاز، وبعدها قررت الاعتزال نهائيا رغم محاولات الجميع لأنني تعبت من مشغوليات العمل والبيت والإرهاق على حساب صحتي، وكنت غير متفرغ.

• ما أبرز محطات دوري الأمير محمد بن سلمان هذا العام وبماذا تميز؟

•• دوري هذا العام وكل عام يزداد قوة وإثارة، ويتميز بأن الفرق أصبحت حريصة على استقطاب لاعبين مميزين والدليل ظهور فريق ضمك بصورة إيجابية وكذلك الفيحاء.

أقوى دوري عربي

• هل يعد دوري الأمير محمد بن سلمان حاليا أقوى دوري عربي؟•• نعم، أقول هذا وأنا من متابعي أغلب دوريات الدول الخليجية والعربية، وبدون مبالغة الدوري السعودي الآن يعد أفضل دوري بالدول العربية.

• في رأيك.. من هم نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا العام؟•• برز العديد من اللاعبين ولكن لفت نظري سالم الدوسري من الهلال، وعبدالرحمن غريب من الأهلي، وعبدالعزيز البيشي من الاتحاد.

• من أفضل مدرب مر على مسيرتك الكروية ولا تنساه؟•• المدرب البرازيلي زاجالو.

• هل التأخر في إقالة مدرب الهلال جارديم كان خاطئا وأضر بنادي الهلال وأسهم في ضعف فرصه بالدوري؟•• جارديم مدرب كبير وله اسمه ولكن لم يوفق مع الهلال وصبرت عليه إدارة الهلال كثيرا وكان الفريق يفقد نقاطا سهلة بسبب الطريقة التي ينتهجها ولم تتناسب مع لاعبي الهلال، ولكن بوجهة نظري اتخاذ القرار الحاسم بإلغاء عقد جارديم وإحضار دياز الذي يعرف الفريق كان موفقا.

إثارة وحماس

• ما توقعاتك للدوري العام القادم وهل سيكون بنفس درجات الإثارة والتنافس التي شهدناها هذا العام؟•• فعلا الدوري السعودي إثارة وحماس، أما توقعاتي على الورق فأقول الاتحاد بطل الدوري بفارق النقاط ولكن تبقى جولات لا نعرف ما يحصل فيها، فكرة القدم لا تعرف المستحيل وسوف نشاهد بالجولات القادمة قمة الإثارة ونرى من يفوز بالدوري ومن يهبط للدرجة الأولى.

• لكن من سيكون تحديدا بطل الدوري في توقعك؟•• الاتحاد.

• هناك من يقول إن ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية، وآخرون يرون أن سامي الجابر هو الأسطورة، فمن هو أسطورة الكرة السعودية؟

•• موضوع الأسطورة هذا جدل لن ينتهي بين محبي الناديين الهلال والنصر، وبالنسبة لي فأنا أراهما كليهما أسطورتين ولهما احترامهما، ويبقي يوسف الثنيان نجمي المفضل.

كرت أحمر

• مواقف لا تنساها؟•• كثيرة، ومنها ما حدث في البطولة العربية بدمشق، حيث تلقيت كرتا أحمر بعد احتكاكي مع لاعب من منتخب المغرب وكان يتلفظ بألفاظ سيئة جداً ولم أتحمل ألفاظه وضربته على فمه وتم الاحتكاك وتم طردنا في آخر دقيقة من المباراة.

• متى يكون الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات؟

•• هناك مقومات، فيجب أن تكون لجان الاتحاد السعودي بجميع مسمياتها على قدر المسؤولية وأن يواكبوا هذا الاهتمام الذي توليه قيادتنا للرياضة وللأندية، وعليهم أن يكونوا حازمين بقراراتهم التي تتأخر كثيرا بالبت في بعض القرارات التي تتطلب الحسم دون تأخير.

• ما الألعاب الشعبية التي اشتهرت بها حارة باب الكومة؟

•• وقت وجودي بالمدينة كانت أهم الألعاب الشعبية التي اشتهرت بحارة باب الكومة «المزمار»، وكنت أشارك فيها.

• كيف تقضون أوقات فراغكم في الوقت الحالي؟•• مهتم ببيتي وأزاول تمارين المشي يومياً بعد صلاة الفجر نصف ساعة، وبعد المغرب نصف ساعة يوميا.

• رسالة للاعبي الهلال وماذا يعجبكم الآن فيهم؟•• أمامكم استحقاقات خلال الفترة القادمة دوري وكأس الملك والتصفيات الأولية لبطولة آسيا. نثق فيكم كما عهدناكم، والله يوفقكم.

مواسم مباركة

• رمضان والحج من المواسم الدينية والاجتماعية المميزة.. حدثنا عنهما؟

•• مواسم مباركة، رمضان طبعاً شهر الخير، وبرنامجي فيه هو التفرغ التام لقراءة القرآن والله يتقبل. أما الحج فعندما كنت بالمدينة نحس بالحج بسبب الحجاج وزحمة الشوارع والحرم، أما بالرياض فلم أشعر به مثل المدينة.

• ما مدى اهتمامك بمنصات التواصل الاجتماعي.. وهل تتابع انطباع الجمهور السعودي بعد المباريات؟•• أهتم بتويتر وأتابع ما يطرح، مثلما أتابع الكثير من المواضيع الرياضية والاجتماعية.• ما رأيك في مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد؟

•• مدرب قدير وفق الاتحاد السعودي بجلبه، فهو يعرف كيف يتعامل مع جميع المباريات. غاب أغلب اللاعبين ولم نشعر بأن الفريق ناقص، أسلوبه رائع وقريب من اللاعبين.• هل ما زالت علاقتك باللاعبين الذين كانوا في جيلك مستمرة؟•• أنا أحب التواصل وبالذات مع زملائي اللاعبين السابقين وهذا واجب.

• برأيك ما أفضل ناد سعودي حاليا؟•• الهلال.

• وهل ترى أن الأهلي على وشك الهبوط.. وماذا يحتاج ليعود إلى منصات التتويج؟•• وضع الأهلي غريب ولا يسر محبيه، وفي السنوات الأخيرة لم يوفق النادي في اختيار اللاعبين الأجانب بالمراكز التي يحتاجها، ولو تسأل أي متابع للأهلي لقال لك الأهلي يحتاج لقلب دفاع متمكن ومحور ارتكاز.

• كلمة تختم بها؟

•• شكراً لصحيفة «عكاظ» على الاستضافة.. ورمضان مبارك.