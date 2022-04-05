«داماس» لتصميم المجوهرات تطلق متجرا جديدا في الرياض

وطال انتظار هذا المتجر الجديد، الذي يشكّل نقطة محورية في رحلة داماس التحوّلية كونها علامة تجارية محلية «من المنطقة وللمنطقة»، فقد حوّلت الدار اهتمامها إلى طرح مجموعات تمنح العملاء تجارب مبهجة ومتكاملة، وإلى افتتاح متاجر مبتكرة للبيع بالتجزئة، فيما تحافظ على مسؤوليتها الاجتماعية وهويتها التي تضرب جذورها عميقاً في الثقافة العربية. وبالتالي، تواصل داماس توسّعها في السعودية لتغدو دار تصميم المجوهرات الأبرز في العالم العربي.
ويُعدّ اكتشاف المتجر والكنوز التي يكتنفها بمثابة رحلة استكشافية تخاطب الحواس، فهو يتألّف من طابقين، ويمتدّ على مساحة 3380 قدماً مربعة.
واستوحي تصميمه الداخلي من طبيعة المنطقة وثقافتها إشادة بتراثها العريق. وتطغى الدرجات الرملية والبيج والذهبية على المتجر، فيما يمتاز بخطوط منحنية مع أشكال هندسية تتمتع باستدارة خفيفة تجسيداً لحركة الكثبان الرملية في الصحراء المهيبة، كما يظهر تقدير العلامة للتقاليد في حنايا المتجر، إذ يزدان بأنماط عربية تضفي عليه طابعاً جريئاً وعصرياً يتناغم مع رؤيتها. وصُمّم المتجر ليترك انطباعاً فريداً في نفوس زوّاره وليمنحهم تجربة منقطعة النظير عبر تقديم باقة من المجموعات الحصرية وتوفير خدمات تلبي المتطلبات الفردية.
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