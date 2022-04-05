شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مستفيد من "البرنامج العلمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، عن ألف مستفيد من الدروس العلمية المُقامة داخل المسجد الحرام في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية الشيخ ماجد المسعودي، أن الرئاسة حرصت على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة، لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وذكر أن هذه الدروس العلمية شارك فيها عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام، داعياً الله -عز وجل- أن يجزل الأجر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.