شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عينة عشوائية يوميا لفحص ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن فحص 100 عينة عشوائية من ماء زمزم المبارك، بشكل يومي، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً، من أجل التأكد من جودة المياه وسلامتها.

وأوضحت أن الفحص يتم عبر مختبر خاص يقع في سطح المسجد الحرام مجهز بأعلى المعاییر العالمية المتبعة في تحليل مياه الشرب، كما تعمل كوادر مؤهلة على إجراء الاختبارات اللازمة، ورفع النتائج لإدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أولاً بأول. ويعمل موظفو المختبر على سحب عينات يومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام «مشربيات - نقاط تعبئة حارة وباردة - خزانات استانلس ستيل - حافظات - حافظات محمولة - خزانات تبريد ماء زمزم - عبوات - بئر زمزم» للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لرواد بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.