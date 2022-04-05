شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إذاعي يبرز جهود خدمة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم وكالة الرئاسة العامة للاتصال والشؤون الإعلامية ممثلة في مركز الإنتاج المسموع، بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، زاوية «خدام الحرم»، وذلك بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح مدير مركز الإنتاج المسموع عبدالعزيز بن صديق، أن الزاوية تتحدث عن الجهود المبذولة والخدمات المقدمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بالبرنامج المباشر «ليالي رمضان» على إذاعة القرآن الكريم.

وبيّن «ابن صديق» أن زاوية خدام الحرم عبارة عن 30 حلقة لمدة 5 دقائق يقدمها وكيل المركز الإعلامي للشؤون الإدارية عبدالعزيز الزهراني.