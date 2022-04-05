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برنامج إذاعي يبرز جهود خدمة الحرمين

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الدمام - شريف احمد - تقدم وكالة الرئاسة العامة للاتصال والشؤون الإعلامية ممثلة في مركز الإنتاج المسموع، بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، زاوية «خدام الحرم»، وذلك بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح مدير مركز الإنتاج المسموع عبدالعزيز بن صديق، أن الزاوية تتحدث عن الجهود المبذولة والخدمات المقدمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بالبرنامج المباشر «ليالي رمضان» على إذاعة القرآن الكريم.

وبيّن «ابن صديق» أن زاوية خدام الحرم عبارة عن 30 حلقة لمدة 5 دقائق يقدمها وكيل المركز الإعلامي للشؤون الإدارية عبدالعزيز الزهراني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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