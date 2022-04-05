شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتمرنا».. بوابة الدخول لرحلة آمنة ومنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح تطبيق اعتمرنا الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في عام 2020م، فرصة التخطيط المسبق لأداء رحلة العمرة والزيارة، ليصبح بوابة البداية لعمرة آمنة تضمن توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الضوابط التنظيمية وتمكن المسلمين من أداء شعائرهم الدينية بكل يُسر وسهولة.

ويقدم التطبيق خدمة إصدار تصريح العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى كالنقل والسكن والإعاشة من خلال منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة.

نوع التصريح

ويتمتع التطبيق بسلاسة وببساطة عناصره التي تواكب الفئات العمرية كافة، إذ يمكن الحصول على موعد لأداء العمرة عبر 5 خطوات، تبدأ بالدخول عبر التطبيق واختيار نوع التصريح، وثانياً اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين، وثالثاً اختيار الموعد من تاريخ ووقت مناسب، ورابعاً اختيار نقطة التجمّع المتاحة والاطلاع على تعليمات دخول المسجد، وخامساً التجول في التطبيق لاستعراض التصريح أو شراء خدمات النقل أو السكن وغيره.

تحديثات الإصدار

كما شهد التحديث الأخير للتطبيق تمكين زوار المملكة العربية السعودية الحاملين لتأشيرات سارية من التسجيل في اعتمرنا وإصدار التصاريح من خارج المملكة قبل دخوله، وأيضاً تمكين الزوار من التسجيل في اعتمرنا وإصدار التصاريح بعد الدخول للمملكة العربية السعودية.

10 آلاف غرامة

الجدير بالذكر أن التطبيق جعل رحلة العمرة أكثر تنظيماً وتعزيزاً للسلامة وأصبح ضرورة ملحّة لتجنب الزحام، كما أن الحجز عبر التطبيق أصبح إلزاميًا، إذ حذر «الأمن العام» من إيقاع غرامة على المخالفين والقادمين للعمرة دون تصريح قدرها 10 آلاف ريال غرامة.

ويتم التأكد من التصريح في تطبيق «توكلنا» من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو الإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود، وبالموعد المحدد في التصريح.

5 خطوات تواكب جميع الفئات العمرية