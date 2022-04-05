شكرا لقرائتكم خبر عن 174 معدة للنظافة والتطهير بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت بلدية محافظة الخبر 5 برامج لرفع كميات النفايات خلال شهر رمضان من خلال خطة عمل مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم.

وخصصت البلدية 200 عامل لمتابعة أعمال النظافة العامة الميدانية على مدار الساعة في جميع أحياء الخبر، و174 معدة لتغطية جميع الأحياء، كما عززت العمل الميداني من خلال فرقة خاصة للطوارئ، وفرق أخرى تعمل على متابعة معالجة البلاغات، والحفاظ على نظافة الطرق الرئيسة والفرعية والحيوية والشواطئ في محافظة الخبر.