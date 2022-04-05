شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. إضاءات جمالية تزين الليالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ازدانت منطقة حائل بأجواء شهر رمضان المبارك، من خلال التجهيزات الجمالية في الحدائق العامة والطرق والميادين، احتفاء بالشهر الفضيل.

وجرى وضع مجسّمات مضيئة وفوانيس رمضانية بأماكن متفرقة، كما تمت إعادة تأهيل حديقة السلام الواقعة على شريط الدائري الغربي من مدينة حائل باعتبارها وجهة مسائية للعائلات. وتم تزيين ممرات سوق برزان الشعبي، أحد أقدم الأسواق العريقة في مدينة حائل، باعتباره مقصداً ومزاراً للتسوق، وذلك بالمجسمات المعلقة التي تعطي إيحاء أصيلاً من الأجواء الرمضانية. كما تم تدشين سوق منظم وفق اشتراطات صحية متكاملة للأسر المنتجة بطابع رمضاني بممشى منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن على الدائري الشمالي من مدينة حائل، وتزيينه بإضاءات رمضانية وتهيئته ليكون إحدى الوجهات الرمضانية للعائلات والأفراد، وكذلك إقامة فعالية صحية في ممشى طريق صبابة بالتعاون مع جهات طبية لتعزيز ثقافة رياضة المشي خلال الفترة المسائية.