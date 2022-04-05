شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع الرمضاني.. «صدفة» تخلده 500 عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد مدفع الإفطار من العادات الرمضانية القديمة التي يشتهر بها أهالي المدينة المنورة، وقد ارتبط استخدامه بدخول وقت الإفطار في الشهر الكريم، بإطلاق ذخيرة صوتية.

ويرجع تاريخه إلى أكثر من 500 عام، وكانت القاهرة أول مدينة أطلق فيها المدفع بالصدفة، في أول يوم رمضان عام 859هـ/ 1455م خلال ولاية الوالي المملوكي «خوشقدم» حين تلقى مدفعًا هدية من صاحب مصنع ألماني فأمر بتجربته وتصادف ذلك الوقت مع غروب الشمس، فظن سكان القاهرة أن ذلك إيذان لهم بالإفطار، ليصبح بعد ذلك عادة رمضانية.

وعُرف في المملكة أثناء حكم الإمام فيصل بن تركي عام 1282هـ.