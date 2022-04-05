شكرا لقرائتكم خبر عن فانوس رمضان.. أقدم رمزية احتفائية بالشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - النموذج الأكثر دلالة في مظاهر الاحتفال

ويعتبر فانوس رمضان، أبرز العادات التي يقبل عليها الأهالي وتسعى الأسر إلى اقتنائها مع دخول شهر رمضان، والتي تضفي البهجة على الكبار والصغار احتفالا بمقدم الشهر المبارك، ونشطت المحلات التجارية وامتلأت بالكثير من الفوانيس والأقمشة المرتبطة بشهر رمضان المبارك، كما تزينت الشوارع أيضا بهذه الفوانيس التي أصبحت علامة مميزة للشهر الكريم. وذكر رواد المحال التجارية لـ«اليوم»، أن اقتناء الفوانيس والأقمشة يضفي رونقا جميلا في ليالي رمضان، مشيرين إلى أنها أصبحت عادة للكثير من الأسر السعودية، ولفتوا إلى أن أسعارها تتفاوت حسب الحجم، وتصل أسعارها إلى أكثر من 500 ريال.

الحركة الشرائية

وشهدت معظم الأسواق التجارية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، انتعاشا كبيرا في الحركة الشرائية ووفرة وتنوعاً في السلع الرمضانية المعروضة، وإقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء السلع الغذائية التي لا تخلو منها الموائد الرمضانية في العادة، والتي تأتي في مقدمتها التمور والشوربة والمكرونة والمعجنات والعصائر والحلويات.

وتكثف الأسواق التجارية عروضها وتخفيضاتها على السلع الرمضانية، وعرضها بكميات وفيرة وأصناف متعددة وبخيارات متنوعة.

عادة قديمة

يشار إلى أن استخدام الفانوس تاريخيا كان في صدر الإسلام للإضاءة ليلًا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب، وكلمة الفانوس إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس، أحدها أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق، وكل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معا بغناء بعض الأغاني الجميلة؛ تعبيرا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان، وفانوس رمضان يعتبر أحد المظاهر الشعبية الأصيلة في مصر، وهو واحد من الفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الفنانين والدارسين.

يتصدر الفانوس قائمة الرموز الشعبية التي تزين الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وأصبحت رؤية الفوانيس المعلقة في الشوارع أو المنازل، المظهر الاحتفائي الأبرز، بقدوم الشهر الفضيل.

ويزين الأهالي في المنطقة الشرقية، منازلهم بالرسومات وصور الحرمين الشريفين، في دلالة عن رمزية هذا الشهر وروحانيته، فيما تضفي الفوانيس بأشكالها المختلفة، أجواء السعادة والأُنس على أفراد الأسرة.