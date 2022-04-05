شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 285 مستفيدا بعبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات 285 مستفيداً خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الماضي، منهم 88 مستفيدًا في علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و9 مرضى في الطوارئ، و31 مستفيدًا في الباطنية، و9 حالات في الصحة الإنجابية، و5 أشخاص في الإحالة الطبية، كما صرفت الأدوية لـ 140 فردًا، وراجع الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، و6 مستفيدين في التوعية والتثقيف.