شكرا لقرائتكم خبر عن 620 مستفيدا من العيادات الطبية بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 620 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 227 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 67 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 45 مريضًا، وراجع 38 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 98 حالة في العيادة النسوية، وجرى عمل 85 تحليلًا لـ 25 مريضًا، وإجراء 58 صورة أشعة لـ 39 مريضًا، وإعطاء 76 لقاحًا لـ 27 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 456 وصفة طبية.