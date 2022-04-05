شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي لمعهد البحوث والدراسات بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الأمير د. ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأول، أعمال «الملتقى التعريفي لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية»، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة السلام بالجامعة.

واستعرض اللقاء الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال البحوث والدراسات، بوصفه واجهة للجامعة وذراعا تسويقية لإمكاناتها، ويسهم في إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية لجميع مؤسسات المجتمع، للإسهام في تطوير كفاءة العاملين في قطاعات الإنتاج في المجتمع، وللمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.