شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، يستفيد منه 400 فرد.

ومثل الجانبان خلال التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل مركز متكامل لعلاج مرضى القصور الكلوي عن طريق التصفية الدموية في مديرية الغيضة وتقديم خدماته لـ100 مريض شهريا بمعدل 380 جلسة عادية، و20 جلسة طوارئ، بهدف تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والحفاظ على حياتهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم وتجويدها وتوطينها ودعم البنية التحتية في القطاع الصحي، مع تأمين العلاج الضروري والمجاني للمرضى وخفض معدل الوفيات بينهم.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الشعب اليمني الشقيق، وتقديم العلاج المناسب للمرضى والمصابين في مختلف المناطق والمحافظات.